Донецк, , 18:54 — REGNUM В результате обстрела города Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом 21 августа сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

ВСУ © U.S. Army Europe

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«Количество пострадавших мирных горловчан от … вооруженной агрессии возросло до двух», — написал он.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима вновь обстреляли Горловку из артиллерии.