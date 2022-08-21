Красногорск, , 18:51 — REGNUM Мощность взрывного устройства под днищем джипа, в котором ехала политолог Дарья Дугина, составила 400 г в тротиловом эквиваленте. Об этом ТАСС 21 августа сообщили в правоохранительных органах.

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«Мощность бомбы составила примерно 400 г в тротиловом эквиваленте. Части взрывного устройства отправлены на экспертизу», — заявили в полиции.

Напомним, вечером 20 августа в районе посёлка Большие Вяземы Московской области взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, после чего машина загорелась. Дарья Дугина, которая находилась за рулём машины, погибла на месте.