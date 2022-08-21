Берлин, , 18:26 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц принимает душ каждый день, несмотря на призывы членов правительства экономить. Об этом он сообщил 21 августа во время дня открытых дверей федерального правительства ФРГ.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Данный вопрос задала пришедшая на мероприятие девушка. Это вызвало смех среди присутствующих.

«Федеральное правительство дало рекомендации, как часто нам нужно принимать душ. А как часто вы его принимаете?» — спросила девушка.

На это Олаф ответил: «Каждый день».

Напомним, ранее министр экономики Германии Роберт Хабек предложил ради экономии энергии принимать душ, используя специальные лейки. Глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер заявил, что горячий можно принимать не каждый день, особенно летом, когда холодная вода в кране несколько теплее.