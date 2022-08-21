Екатеринбург, , 18:25 — REGNUM В посёлке Совхозном на окраине Екатеринбурга два человека погибли в результате стрельбы. Об этом сообщает пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.

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Инцидент произошёл поздно вечером 20 августа. По предварительным данным, стреляли из зарегистрированного охотничьего ружья. В качестве одной из версий следователи рассматривают бытовую ссору. Двое граждан скончались в больнице.

Старший помощник руководителя областного управления СКР Александр Шульга добавил, что по факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Причину совершения преступления выясняют следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, за январь–июнь в Свердловской области было зарегистрировано 123 убийства и покушения на убийство. По сравнению с таким же периодом 2021 года снижение составило 11,5%.