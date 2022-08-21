Донецк, 21 августа, 2022, 18:23 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населенный пункт Катериновка — населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): выпущено восемь снарядов калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Зайцево и Горловку.