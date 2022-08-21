Москва, , 18:21 — REGNUM Около 1 млн учебников доставлено из России в школы городов и районов Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщил 21 августа ТАСС председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.

Школа Дарья Драй © ИА REGNUM

«Сегодня мы получили очередную партию учебников из Российской Федерации — чуть более 213 тыс. экземпляров. Всего на сегодняшний день для школ нашей республики из России уже доставлено около 1 млн учебников», — заявил Хоценко.

По его словам, до начала учебного года в ДНР практически каждый день ещё будут поступать новые партии учебников из РФ.

В частности, будет обеспечена доставка 2 млн 513 тыс. экземпляров учебников для школ ДНР.

Хоценко отметил, что работа по обеспечению учебной литературой школ ДНР проводится Минобрнауки ДНР совместно с Минпросвещения РФ и издательством «Просвещение».

«Согласован перечень и номенклатура учебной литературы, определена потребность общеобразовательных учреждений ДНР: чуть более 3 млн 335 тыс. экземпляров. До 26 августа будет поставлена необходимая учебная литература для всех школ на освобожденных территориях. Поставка учебников для школ, расположенных на исторических территориях, завершится до 1 ноября», — пояснил он.