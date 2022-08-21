Москва, 21 августа, 2022, 18:16 — ИА Регнум. В Международный день памяти и поминовения жертв терроризма более 100 активистов «Молодой Гвардии Единой России» вышли к посольству США в Москве с акцией «Кто здесь террорист?». В руках активисты держали плакаты, каждый из которых был посвящен отдельной стране. На плакатах указали название страны, годы конфликта, число жертв «демократии». Об этом журналистам сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

Пресс-служба МГЕР Акция МГЕР у посольства США в Москве

«Самые рьяные русофобы в американском Конгрессе недавно призывали признать Россию страной — спонсором терроризма, а их прибалтийские вассалы уже запустили эту кампанию на практике. В Международный день памяти жертв терроризма мы напомнили США о том, кто на самом деле является спонсором терроризма. Сегодня более 100 активистов «Молодой Гвардии Единой России» вышли к посольству США, чтобы в очередной раз напомнить о жертвах «демократии». В руках молодогвардейцы держали плакаты, каждый из которых был посвящен отдельной стране, пострадавшей от действий США. На плакатах мы указали название страны, годы конфликта, число жертв «демократии», — рассказал он .

Напомним, 27 июля Сенат США принял резолюцию с призывом о признании России страной — спонсором терроризма. При этом сами США с 1950 года по настоящее время так или иначе развязали, приняли участие, спонсировали или провоцировали десятки конфликтов во всем мире, жертвами которых стали по разным оценкам до 20 миллионов человек. Многие государства фактически развалились, а последствия от американского вмешательства до сих пор ежедневно уносят жизни мирных людей. Среди лидеров, которых США поддерживали «во имя демократии», в частности фигурирует такие известные «демократы» как Пол Пот, Мобуту Сесе Секо и Фердинанд Маркос.