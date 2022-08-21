Донецк, 21 августа, 2022, 18:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ вновь обстреляли Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 17:55 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Киевский район Донецка из артиллерии.