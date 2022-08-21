Берлин, , 18:12 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок не видит другого пути помешать России проводить спецоперацию по денацификации бывшей УССР, кроме как поставлять вооружения киевскому режиму. Об этом она 21 августа заявила во время дня открытых дверей федерального правительства ФРГ.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

По её мнению, переговорами в этом вопросе ничего добиться не получится поэтому Берлин будет продолжать помогать бандеровскому режима.

«Нам нужно выбрать: или ничего не делать, или мы говорим, что оказываем военную поддержку, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение России», — заявила глава министерства.

Бербок подчеркнула, что военная помощь Киеву является единственным выходом, чтобы не «бросить миллионы людей на произвол судьбы». Она считает, что Берлин должна взять ответственность за это.

Министр также заявила, что Германия помогает бандеровцам не меньше, чем остальные страны. Она призвала делать всё возможное для поддержки киевского режима.

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