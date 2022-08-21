21 августа 2022 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 19:15 — REGNUM ***

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Отношения Израиля и Турции нормализуются

Газета Sözcü пишет о развитии диалога между Израилем и Турцией, который прервался из-за инцидента с кораблем Mavi Marmara («Флотилия свободы») 12 лет назад. Газета опубликовала заявления премьер-министра Израиля Яира Лапида, назвав их важными. Анкара и Тель-Авив решили восстановить полные дипломатические отношения, посольства будут открыты взаимно после устойчивой нормализации отношений. «Улучшение отношений будет способствовать углублению связей между двумя народами, расширению экономических, торговых и культурных связей, укреплению региональной стабильности», — говорится в заявлении. В свою очередь министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил, что Анкара приняла решение назначить посла в Тель-Авиве.

Военная операция Турции в Сирии приближается

Как передает новостное издание SHaber, сирийские СМИ опубликовали важную информацию на фоне усиления военной активности Турции на севере Сирии. SANA, сирийское официальное информационное агентство, заявило, что Турция ускорила подготовку к операции и что людям в регионе настоятельно порекомендовали оставаться дома. В беседе с SANA местные источники сообщили, что турецкие солдаты в Сирии через громкоговорители мечети призвали людей возле Джараблуса в Алеппо не покидать свои дома из-за подготовки к операции. Источники утверждали, что большое количество турецких беспилотников было замечено в районах, близких к границе, а турецкие силы были быстро переброшены в приграничные районы в Хасеке, Ракке и Алеппо. Уже несколько месяцев Анкара обсуждает проведение военной операции на севере Сирии.

Военнослужащий армии Турции ResoluteSupportMedia

В кулуарах обсуждают вероятность неудачи Эрдогана

Обозреватель издания Halk TV Мехмет Тезкан прокомментировал заявления лидера Партии счастья Темеля Карамоллаоглу, который сказал, что если Эрдоган поймет, что не сможет победить на выборах, то может отказаться от участия в них. Он не пойдет на выборы, которые он проиграет, считает политик. «Если бы это сказал кто-то другой, мне было бы все равно. Но когда об этом говорит лидер Партии счастья, по-моему, тут нужно остановиться и задуматься», — пишет Тезкан. По его мнению, Эрдоган действительно не станет участвовать в выборах, которые может проиграть, и именно поэтому правящая партия может выдвинуть иного кандидата. «Как бы то ни было, начиная с января месяца будущего года Эрдоган начнет активные нападки на своих противников в рамках предвыборной гонки, чтобы уверенно войти в выборы…» — уверен журналист.

Исторические артефакты крадут один за другим

Обозреватель газеты BirGün Исмаил Ары пишет о том, как сотни исторических артефактов были украдены из 140 руин и мест раскопок. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия и музеев Турции. Объявлено, что тысячи исторических артефактов были украдены или утеряны примерно из 90 музеев и 17 частных коллекций, подведомственных министерству культуры и туризма. Утверждается, что многие исторические артефакты, хранившиеся у 191 коллекционера, также были украдены. Среди украденных исторических артефактов — люстры, оружие, надгробия, саркофаги, картины, пушки и изразцы.

Музей Коджаэли. Турция Cobija

Турецкий Кипр вводит запрет на въезд для лидеров турецкой мафии

Как передает газета Cumhuriyet, 77 гражданам Турецкой Республики, аффилированных с организованными преступными группировками, виртуальными букмекерскими бандами и различными преступниками, был запрещен въезд в страну. Об этом говорится в приказе, подписанным Зией Озтюрклер, министром внутренних дел Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). Среди лиц, которым запрещен въезд в страну, есть такие люди, как Сараллар, Сёйлемезлер и Улуканлар, предположительно связанные с организованными преступными организациями. Озтюрклер ранее заявлял, что членам различных преступных группировок будет запрещен въезд в ТРСК.

Патриарх Варфоломей провел службу в монастыре Панагия Сумела

Как сообщает издание Duvar, в монастыре Сумела прошла служба, которую возглавил Константинопольский патриарх Варфоломей. Он отслужил литургию в день, считающийся в христианском мире «Вознесением Пресвятой Богородицы». На церемонию приехало много православных из Греции, Грузии и России, а также православные жители самой Турции. На мероприятии, посвященном этому важному дню, также присутствовали главы муниципалитетов Трабзона. Заявив, что он рад завершению реставрации и повторному открытию монастыря Сумела, Варфоломей сказал: «Всем нашим трудящимся братьям, инженерам, специалистам и рабочим, местным властям и, конечно же, городу Трабзону мы выражаем нашу признательность и благодарность».

Константинопольский патриарх Варфоломей Jindřich Nosek (NoJin)

Турция подписала соглашение о закупке С-400

Согласно сообщению Sputnik Турция, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что контракт на поставку Турции второго полка С-400 подписан, при этом он подразумевает локализацию производства отдельных компонентов системы. Чиновник подчеркнул, что в настоящее время идет практическая реализация указанного контракта. Кроме этого, Шугаев отметил, что сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами. «Тем не менее военно-техническое сотрудничество с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе», — сказал он.

Эрдоган, Зеленский и Гутерреш встретились в Львове

Согласно изданию Ahval News, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Владимир Зеленский встретились в городе Львов. Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что лидеры обсудили соглашение о зерновом коридоре, а также «необходимость политического решения» конфликтов между Россией и Киевом. Дюжаррик заявил, что «без сомнения» вопрос о Запорожской атомной электростанции был в повестке дня переговоров. Сначала двухстороннюю встречу провели Эрдоган и Зеленский. Анкара и Киев решили сформировать оперативную группу для восстановления инфраструктуры страны. После двухсторонней встречи состоялась трехсторонняя с участием Гутерреша. «Во время встречи во Львове мы обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность улучшения зернового предприятия, ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Мы также коснулись вопросов оборонного сотрудничества», — написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Эрдоган, Зеленский и Гутерреш Tccb.gov.tr

Турция и Сирия возобновили контакты

После новостей о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с президентом Сирии Башаром Асадом, появилась информация, что у Асада есть свои условия для нормализации отношений с Турцией, которые были проговорены во время контактов между представителями этих государств. Газета Türkiye, близкая к правительству, утверждает, что у представителей Асада было пять приоритетных запросов, в то время как у Анкары — требования «изгнать Рабочую партию Курдистана (РПК) и Отряды народной самообороны (YPG) из региона», а также обеспечить «безопасное возвращение сирийских беженцев». Дамаск, который «пожелал восстановить отношения с Турцией спустя 11 лет», выдвинул следующие требования Анкаре:

1. Передача Идлиба обратно под управление Дамаска.

2. Передача таможни Кесеп вместе с пограничными переходами Рейханлы-Джилвегёзю.

3. Вернуть транспортный коридор между Сильвегёзю и Дамаском.

4. Вернуть полный контроль над транспортными узлами (M-4) между Алеппо и Латакией и городами Дейр-эз-Зор — Хасака на востоке Сирии.

5. От Турции ждут помощи в снятии европейских и американских санкций против чиновников, бизнесменов и компаний, поддерживающих Асада.

126 турецких генералов и адмиралов назначены на новые должности

По сообщению издания NTV Haber, принято решение о назначении 126 генералов и адмиралов в составе Главного командования Сухопутных войск, ВМФ и ВВС. Решение о назначении генералов и адмиралов было опубликовано в «Официальном вестнике». На новые должности назначены 72 генерала командования Сухопутных войск. Изменены должности 24 адмиралов в командовании ВМС и 30 генералов в командовании ВВС. После заседания Высшего военного совета, созванного 4 августа, командующий ВМС адмирал Аднан Озбал и командующий ВВС генерал Хасан Кючюкакйуз были отправлены в отставку.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

КРАТКО О ВАЖНОМ

Впервые с основания современной Турецкой Республики представитель армянской общины страны поступит на официальную руководящую должность. По сообщению газеты «Агос», Берк Аджар получил назначение в муниципалитет Багдада юго-западной провинции Денизли. Аджар после окончания юридического факультета работал по специальности. Успешно сдав экзамены, Аджар, которому исполнилось 27 лет, получил право выдвинуть свою кандидатуру на должность руководителя района. Он получил назначение на должность главы муниципалитета после того, как успешно прошел собеседование.

С начала года на Кипре было подано 13 тысяч заявлений о предоставлении убежища, большая часть этих обращений поступила от граждан Турции.

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Гамзе Аккуш Ильгезди опубликовала доклад «Система здравоохранения бьет тревогу». По словам медика, по всей Турции существует проблема с медикаментами, особенно в больницах. Ильгезди также обратила внимание на отсутствие нейростимуляторов и кардиостимуляторов.

Консалтинговая компания Shanghai Ranking опубликовала список лучших университетов 2022 года. В рейтинге, в котором оценивается качество научных исследований вузов, турецкие университеты снова не на высоте. Только Стамбульский университет смог расположиться между 400-м и 500-м местами.

Управление по делам миграции Турции сообщило, что всего в этом году было депортировано 69 тыс. 692 нелегальных иммигранта, из которых 41 тыс. 492 были из Афганистана и 7 тыс. 772 из Пакистана. Отмечается, что это число увеличилось на 142%о сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Компания Southwind, основанная в Анталии, будут доставлять пассажиров в турецкие курорты из Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска и Уфы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Согласно заявлению Управления коммуникаций президента, в ходе встречи были обсуждены турецко-израильские отношения и региональные вопросы.

Центральный банк Турецкой Республики снизил процентную ставку на 100 базисных пунктов, до 13%. Последние девять месяцев учетная ставка ЦБ Турции была неизменной на уровне 14%.