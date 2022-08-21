Москва, 21 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Высокопоставленные военачальники Североатлантического альянса (НАТО) обеспокоены тактическим ядерным арсеналом России, написал эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive, передаёт 21 августа РИА Новости.

Mil.ru Ядерное оружие

«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», — отметил обозреватель.

По его словам, ядерный арсенал заставляет «попотеть» натовских генералов: стратегическое и тактическое вооружение заслуженно рассматривается Россией как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника.

Запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов. Кроме того, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж, считает Калп.