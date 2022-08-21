Москва, , 17:57 — REGNUM ВСУ обстреливают освобождённые российскими войсками территории Запорожской области, в связи с чем в Запорожье, подконтрольном киевскому режиму, также слышны взрывы. Об этом 21 августа сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) области Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Запорожье Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мои земляки-запорожцы сообщают, что в областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, слышны многочисленные взрывы», — заявил Рогов.

По его словам, это связано не с прилётами по боевикам ВСУ, а с «их обстрелом из тяжелой артиллерии мирных населенных пунктов на освобожденной территории Запорожской области».

Отметим, что на данный момент российскими войсками освобождены более 70% Запорожской области. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье.