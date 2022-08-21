Москва, , 17:55 — REGNUM Футбольный клуб ЦСКА (Москва) на своем поле в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл команду «Ахмат» (Грозный). Встреча, прошедшая 21 августа на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве, завершилась со счётом 4:2.

Футбол Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Фёдор Чалов, Кирилл Набабкин, Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. У гостей мячи забили Мохамед Конате и Бернард Бериша.

Отметим, что футболисты московского ЦСКА пока занимают первое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. «Ахмат», набравший восемь баллов, расположился на восьмом месте.