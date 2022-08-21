Москва, 21 августа, 2022, 17:43 — ИА Регнум. Оранжевый уровень опасности погоды в Москве продлён до 23 августа из-за того, что ожидается жаркая погода. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра России.

34.mchs.gov.ru Жара

«Пожарная опасность. Период предупреждения до 12 ч. 23 августа», — говорится в публикации Гидрометцентра.

При данном уровне погодной опасности возможны стихийные бедствия, способные нанести ущерб.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с понедельника небо в Москве начнёт проясняться, а температура воздуха — расти. Её пиковые значения в столице ожидаются в четверг, 25 августа. В этот день температура может достигнуть +35°С, что может стать рекордом для этой даты за последние 125 лет.