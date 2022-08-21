Берлин, , 17:34 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что НАТО никогда не была угрозой для России. Это заявление он сделал 21 августа во время дня открытых дверей федерального правительства ФРГ.

Олаф Шольц Casarosada.gob.ar

«НАТО никогда не представляла угрозу для России», — заявил лидер Германии.

По словам Шольца, он сам общался по этому вопросу с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил «очень чётко», что вопрос вхождения бывшей УССР в Североатлантический альянс «не стоит на повестке дня».

Канцлер также заявил, что НАТО и США положительно отреагировали на предложение Москвы возобновить переговоры о контроле над вооружениями. Шольц считает, что не было причин для обострения на территории б. УССР.

Напомним, в мае 2021 года пресс-секретаря Белого дома США Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон поддерживает включение б. УССР в состав НАТО. Кроме того, 20 февраля 2022 года Владимир Зеленский сообщил о планах киевского режима создать ядерное оружие.