Екатеринбург, 21 августа, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Из Екатеринбурга после окончания празднования 299-летия города было вывезено более 143 тонн мусора.

Александр Комаров ИА REGNUM Екатеринбург. Проспект Ленина отмыли после празднования дня города

Для ночной уборки центра города службы благоустройства задействовали больше 20 единиц техники. И к утру здесь было чисто.

Также проезжую часть вымыли на проспекте Ленина и улицах Ельцина, 8 Марта и Пушкина. 21 августа на уборке города от мусора задействованы 391 дорожный рабочий и 110 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 299-летие Екатеринбурга торжественно отмечали 20 августа.