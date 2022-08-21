Нур-Султан, , 17:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Казахстана не подтверждает, что в дорожной аварии, произошедшей 21 августа под Ульяновском, погибли казахстанские граждане. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Казахстан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в ряде СМИ сообщили, что будто в микроавтобусе, который оказался зажат между двумя грузовиками, ехали казахстанские рабочие.

«По предварительным данным Штаба МЧС Ульяновской области, среди погибших и пострадавших в ДТП в Ульяновской области граждан Республики Казахстан нет», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данные о ДТП в Николаевском районе Ульяновской области продолжают поступать. Последний раз сообщалось о 16 погибших и троих пострадавших, чьё состояние оценивается как тяжёлое.

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