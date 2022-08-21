Вашингтон, 21 августа, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Супруга президента США Джо Байдена Джилл выздоровела после COVID-19, так как результаты ее двух последних тестов оказались отрицательными. Об этом 21 августа сообщила ее пресс-служба.

Alex Wong Джилл и Джо Байден, 2016 (фото из журнала Vogue)

В сообщении отмечается, что 71-летняя Джилл Байден покинет Южную Каролину после пятидневной изоляции и получения двух подряд отрицательных тестов на COVID-19.

Как передавало ИА REGNUM, Джилл Байден заразилась коронавирусом после того, как её супруг дважды перенес COVID-19 в течение примерно двух недель.

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