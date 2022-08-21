Ульяновск, , 17:07 — REGNUM Следственный комитет возбудил уголовное дело после крупного ДТП на трассе в Ульяновской области, в котором погибло, по предварительным данным, до 15 человек, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Флаг Ульяновской области

«В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК России (нарушение правил дорожного движения)», — рассказал журналистам представитель ведомства.

ДТП произошло 21 августа около 14:00 на трассе М-5 в Николаевском районе Ульяновской области. Предположительно, водитель большегруза выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом. Сначала сообщалось о семи погибших.

На место происшествия выехали следователи по расследованию особо важных дел и криминалисты следственного управления СК России.