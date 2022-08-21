Ульяновск, 21 августа, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Причиной дорожной аварии, которая 21 августа произошла в Николаевском районе Ульяновской области, могло стать то, что водитель грузовика «М5-Урал» вовремя не затормозил и въехал в микроавтобус. Об этом сообщает информационный портал «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Водитель большегруза заблаговременно не затормозил и совершил наезд на стоящий микроавтобус, ожидавший своей очереди в реверсном движении на ремонтируемом участке дороги», — говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным, микроавтобус был зажат между двумя грузовиками.

Стоит отметить, что данные о погибших и пострадавших в аварии под Ульяновском продолжают уточнять. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Поступали сообщения о 16 погибших и троих пострадавших в тяжёлом состоянии.