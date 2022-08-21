Москва, , 17:01 — REGNUM Западные страны будут строить конструктивные отношения с Россией после завершения специальной военной операции. Об этом 21 августа сообщила британская газета The Sunday Times, передаёт ТАСС.

Схватка России и Запада Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению издания, западные лидеры в основном хранят молчание по поводу взаимодействия с РФ сейчас и после завершения конфликта на территории бывшей УССР. Это может служить сигналом о том, что западные элиты надеются на «разрешение проблемы» на поле боя и последующий «уход из Кремля» президента РФ Владимира Путина, однако подобный сценарий рассматривается как «попытка выдать желаемое за действительное».

По мнению газеты, после конфликта Россия может оказаться в «ослабленном и изолированном положении», но с ней в любом случае придётся считаться для обеспечения безопасности на континенте. Кроме того, противоречия между странами с большой вероятностью останутся, кто бы ни находился у власти в стране.

Говоря о причинах нынешней геополитической обстановки, газета обратила внимание на неудачные попытки Запада интегрировать Россию в свои структуры в качестве «младшего партнера».