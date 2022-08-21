Александр Куликов,
21 августа 2022, 19:17 — REGNUM В Волгоградской области, на полигоне «Волжский», прошли соревнования конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр.
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Показательные выступления
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
В состязаниях приняли участие экипажи инженерных машин. Преодолевая препятствия как на суше, так и на воде, участники соревновались в скорости прохождения трассы и выполнении различных инженерных задач на питстопах (инженерных площадках).
Перед началом заездов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Старт заезда
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
В конкурсе была задействована тяжелая гусеничная техника: машины для отрывки котлована МДК-3, инженерные машины разграждения ИМР-3М, плавающие транспортеры средние ПТС-2, установки разминирования УР-77 и гусеничные минные заградители ГМЗ-3. Экипажи преодолели более 25 препятствий на время на трассе протяжённостью более 2 км.
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Команда Узбекистана
Александр Куликов © ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
В ходе прохождения полосы препятствий инженерная машина команды Узбекистана вышла из строя
Александр Куликов © ИА REGNUM
Тушение пожара
Александр Куликов © ИА REGNUM
Тушение пожара
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Команда Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, представляющая Российскую Федерацию на международном этапе конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр, одержала победу в финале состязания.
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов © ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Российский экипаж после завершения заезда
Александр Куликов © ИА REGNUM
Экипаж российской команды поздравляет друг друга с победой
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Серебро поделили команды из Белоруссии и Узбекистана. Бронза досталась команде из Лаосской Народно-Демократической Республики.
Команда из Лаоса
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники конкурса после прохождения заезда
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM