21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

Александр Куликов, , 19:17 — REGNUM В Волгоградской области, на полигоне «Волжский», прошли соревнования конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр.

Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Показательные выступления Александр Куликов © ИА REGNUM

Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Мотокросс на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Мотокросс на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM Мотокросс на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

В состязаниях приняли участие экипажи инженерных машин. Преодолевая препятствия как на суше, так и на воде, участники соревновались в скорости прохождения трассы и выполнении различных инженерных задач на питстопах (инженерных площадках).

Перед началом заездов Александр Куликов © ИА REGNUM

Старт заезда Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Прохождение водной полосы препятствий Александр Куликов © ИА REGNUM

Прохождение водной полосы препятствий Александр Куликов © ИА REGNUM Прохождение водной полосы препятствий Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

В конкурсе была задействована тяжелая гусеничная техника: машины для отрывки котлована МДК-3, инженерные машины разграждения ИМР-3М, плавающие транспортеры средние ПТС-2, установки разминирования УР-77 и гусеничные минные заградители ГМЗ-3. Экипажи преодолели более 25 препятствий на время на трассе протяжённостью более 2 км.

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Команда Узбекистана Александр Куликов © ИА REGNUM

Российский экипаж инженерных войск Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Прохождение водной полосы препятствий Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Прохождение водной полосы препятствий Александр Куликов © ИА REGNUM

Прохождение водной полосы препятствий Александр Куликов © ИА REGNUM

В ходе прохождения полосы препятствий инженерная машина команды Узбекистана вышла из строя Александр Куликов © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Куликов © ИА REGNUM

Тушение пожара Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Команда Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, представляющая Российскую Федерацию на международном этапе конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр, одержала победу в финале состязания.

Российский экипаж инженерных войск Александр Куликов © ИА REGNUM

Российский экипаж инженерных войск Александр Куликов © ИА REGNUM

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский» Александр Куликов © ИА REGNUM

Российский экипаж после завершения заезда Александр Куликов © ИА REGNUM

Экипаж российской команды поздравляет друг друга с победой Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула» Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула» Александр Куликов © ИА REGNUM

Серебро поделили команды из Белоруссии и Узбекистана. Бронза досталась команде из Лаосской Народно-Демократической Республики.

Команда из Лаоса Александр Куликов © ИА REGNUM

Участники конкурса после прохождения заезда Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула» Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула» Александр Куликов © ИА REGNUM

Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула» Александр Куликов © ИА REGNUM