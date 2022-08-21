Александр Куликов, 21 августа 2022, 19:17 — REGNUM В Волгоградской области, на полигоне «Волжский», прошли соревнования конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимые в рамках Армейских международных игр.

Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Церемония открытия финала конкурса «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Показательные выступления
Показательные выступления
Александр Куликов © ИА REGNUM
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Выставка образцов вооружения на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Мотокросс на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM

В состязаниях приняли участие экипажи инженерных машин. Преодолевая препятствия как на суше, так и на воде, участники соревновались в скорости прохождения трассы и выполнении различных инженерных задач на питстопах (инженерных площадках).

Перед началом заездов
Перед началом заездов
Александр Куликов © ИА REGNUM
Старт заезда
Старт заезда
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Прохождение водной полосы препятствий
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM

В конкурсе была задействована тяжелая гусеничная техника: машины для отрывки котлована МДК-3, инженерные машины разграждения ИМР-3М, плавающие транспортеры средние ПТС-2, установки разминирования УР-77 и гусеничные минные заградители ГМЗ-3. Экипажи преодолели более 25 препятствий на время на трассе протяжённостью более 2 км.

Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Команда Узбекистана
Команда Узбекистана
Александр Куликов © ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
Прохождение водной полосы препятствий
Прохождение водной полосы препятствий
Александр Куликов © ИА REGNUM
В ходе прохождения полосы препятствий инженерная машина команды Узбекистана вышла из строя
В ходе прохождения полосы препятствий инженерная машина команды Узбекистана вышла из строя
Александр Куликов © ИА REGNUM
Тушение пожара
Тушение пожара
Александр Куликов © ИА REGNUM
Тушение пожара
Тушение пожара
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM

Команда Межвидового регионального учебного центра инженерных войск, представляющая Российскую Федерацию на международном этапе конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула», проводимого в рамках Армейских международных игр, одержала победу в финале состязания.

Российский экипаж инженерных войск
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов © ИА REGNUM
Российский экипаж инженерных войск
Российский экипаж инженерных войск
Александр Куликов © ИА REGNUM
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Финал конкурса экипажей машин инженерного вооружения «Инженерная формула» на полигоне «Волжский»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Российский экипаж после завершения заезда
Российский экипаж после завершения заезда
Александр Куликов © ИА REGNUM
Экипаж российской команды поздравляет друг друга с победой
Экипаж российской команды поздравляет друг друга с победой
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM

Серебро поделили команды из Белоруссии и Узбекистана. Бронза досталась команде из Лаосской Народно-Демократической Республики.

Команда из Лаоса
Команда из Лаоса
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники конкурса после прохождения заезда
Участники конкурса после прохождения заезда
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Церемония награждения победителей конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM
Участники конкурса «Инженерная формула»
Участники конкурса «Инженерная формула»
Александр Куликов © ИА REGNUM