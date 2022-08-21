Варна, Челябинская область, 21 августа 2022, 16:55 — REGNUM В Варненском районе Челябинской области возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Прокуратура поставила ход расследования дела на контроль.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 20 августа. Skoda Octavia в условиях дождя выехал на полосу встречного движения и врезался во встречный Chevrolet Aveo.
В результате погибли 35-летний водитель Chevrolet, 34-летняя его супруга и годовалый ребёнок. Водителя машины Skoda госпитализировали.
Установлено, что в 2021–2022 годах его 66 раз привлекали к административной ответственности.
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