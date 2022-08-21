Ульяновск, 21 августа, 2022, 16:55 — ИА Регнум. После автомобильной аварии, произошедшей в Ульяновской области 21 августа, четыре человека находятся в тяжёлом состоянии. Об этом своём телеграм-канале сообщил Губернатор области Алексей Русских.

Ulgov.ru Губернатор Ульяновской области Алексей Русских

«Сейчас врачи Николаевской районной больницы борются за жизнь троих выживших в страшном ДТП. Двое мужчин и одна женщина находятся в тяжелом состоянии», — написал глава региона.

Русских сообщил, что пострадавших готовятся перевести в ульяновский специализированный центр. Он отметил, что поручил оказать всю необходимую помощь и разобраться в ситуации.

Напомним, согласно последним данным, в дорожной аварии под Ульяновском погибли 16 человек.