Белград, , 18:01 — REGNUM Сербские власти защитят людей нетрадиционной ориентации от любых притеснений. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 августа во время пресс-конференции в Белграде.

ЛГБТ Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Сербии раскритиковал тех граждан, которые вступают в острую полемику по поводу того, нужно ли организовать «Европрайд» в Белграде в сентябре или нет.

«Давайте, замолчите уже и одни, и другие. Перестаньте ссорится из-за пустяков. Мы не позволим, чтобы кто-то трогал людей нетрадиционной ориентации в этой стране, а будет ли «Европрайд» или не будет, об этом поговорим, когда наступит момент. Или хотя бы выступайте не друг против друга, а в пользу того, за что вы боретесь», — рассказал Вучич во время пресс-конференции, которую транслировало агентство «Танюг».

По словам Вучича, многие в Сербии поднимают тему «Европрайда» потому, что не желают заниматься более важными темами, такими, как вопрос Косово и экономические проблемы.

«Если для нас этот парад главная проблема, тогда мы очень счастливая страна», — подытожил Вучич.

Напомним, что ранее в Белграде прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей и против проведения «Европрайда» в столице Сербии в сентябре этого года.