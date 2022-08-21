Ульяновск, , 16:50 — REGNUM Число погибших в дорожной аварии, которая произошла 21 августа под Ульяновском, с возросло до 15 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

ДТП произошло в Николаевском районе. По предварительным данным, произошло столкновение микроавтобуса «Газель» с двумя грузовиками. Предположительно один из участников движения выехал на встречную полосу.

Сообщается, что среди погибших нет детей. Троих постиравших в тяжёлом состоянии отправили в ближайшую больницу. Ранее сообщалось, что погибли 15 человек.

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