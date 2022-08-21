Донецк, , 16:46 — REGNUM Киевский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:35 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что в результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина.