Москва, , 16:39 — REGNUM В течение следующей неделе в Москву вернётся жара, причём показатели температуры воздуха могут стать рекордными за период более 100 лет. Об этом 21 августа сообщил в своём телеграм-канале ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Жара 30.mchs.gov.ru

«Прогноз на неделю: такой жары не было 125 лет», — написал синоптик.

Он сообщил, что по прогнозу погода начнет проясняться в понедельник, в облаках будут появляться просветы, потеплеет до +26 — +28°С в столице и до +25 — +30 по Московской области. Во вторник ожидается знойная погода, в Москве — до +32°С, а в Подмосковье — до +33°С.

«В среду сохранится малооблачная погода, и на градус станет жарче. Пик максимальной температуры придется на четверг, когда в условиях практически ясной и штилевой погоды», — отметил Тишковец.

Согласно прогнозу, в самой Москве будет от +32°С до +34°С, а в области может доходить до +35°С, что на 10 — 12 градусов выше нормы и близко рекордному значению для 25 августа — +33,9°С.