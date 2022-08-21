Лондон, 21 августа, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Британский актер Леон Витали скончался на 75-м году жизни. Об этом в воскресенье, 21 августа, сообщила газета The Independent.

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Причины смерти актера пока не сообщаются. Где и когда произошла трагедия также пока не известно.

Напомним, Витали, долгие годы сотрудничавший с режиссером Стэнли Кубриком, начал свою актерскую карьеру в начале 1970-х.

Он был известен по ролям в таких фильмах, как «Барри Линдон», «Банда Фенн-Стрит», «С широко закрытыми глазами» и др.