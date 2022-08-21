Москва, , 16:34 — REGNUM Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев 22 августа примет участие в консультациях между представителями России и представителями стран-членов АСЕАН. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности РФ.

Николай Патрушев Иван Шилов © ИА REGNUM

«Состоится обмен мнениями по проблемам безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона и имеющимся вызовам», — сообщили в пресс-службе.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о необходимости возобновления антинаркотической операцию ШОС «Паутина», которая была приостановлена из-за пандемии.