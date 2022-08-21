21 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Тимур Кондратьев, , 16:30 — REGNUM Заявление советника главы министерства внутренних дел бывшей УССР Антона Геращенко о том, что главу управления СБУ по Кировоградской области Александра Наконечного нашли мёртвым, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Бывшая УССР Иван Шилов © ИА REGNUM

Предварительная версия смерти, которую назвал представитель киевского неонацистского режима, является самоубийство. К такому же мнению пришёл целый ряд депутатов законодательного органа киевского режима, которым каким-то невероятным образом удалось выяснить раньше следствия все обстоятельства произошедшего.

Политические убийства на территории бывшей УССР для нас всех давно уже не новость. Физическая ликвидация оппонентов среди киевских неонацистов в порядке вещей. Именно поэтому версия о якобы самоубийстве высокопоставленного силовика представляется сомнительной. Особенно если учитывать, что рассказал об этом Геращенко — известный «фейкомёт» и просто посмешище всей правоохранительной системы киевского режима.

«Всё чаше слышу подобного рода новости о сторонниках киевского неонацистского режима. Видимо, стреляются от безысходности, так как им всё равно высшая мера грозит, когда российская армия до них доберётся», — считает Валерия М.

Комментаторы тоже крайне скептически отнеслись к «официальной» версии смерти Наконечного. Граждане считают, что самоубийство, по версии киевского неонацистского режима, как правило, представляет собой двойные выстрелы в голову или многократные ножевые ранения.

Предчувствие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Да-да, конечно, самоубийство. Охотно верим официальной версии киевских неонацистских правоохранителей. Судя по фото, выложенным с места смерти, решил расстаться с жизнью силовик лёжа. А синяки на его теле, скорее всего, от табурета которым он сам себя избил перед выстрелом», — пишет Семён Т.

Некоторые пользователи убеждены, что смерть Наконечного настигла потому, что он, как это говорят, просто очень много знал. В условиях политической турбулентности, в которую занесло весь бандитский политикум бывшей УССР, нет ничего удивительно, что в своих квартирах стали часто находить мёртвыми высокопоставленных чиновников и силовиков.

«Киевские власти казнят всех, кого посчитают изменником, ну или тех, кто много знал об их военных преступлениях», — напомнил Арман М.

Часть людей полагает, что президент бывшей УССР Владимир Зеленский сейчас пребывает в самой настоящей агонии, он пытается всеми силами зачистить политическое поле, устраняя всех, кто представляет для него хотя бы малейшую опасность.

«Кому-то не тому дорогу перешёл, очевидно. Зеленский сейчас в панике тасует своё окружение, пытается искать виноватых в проигрыше, чтобы отвести народный гнев от своей персоны. Приходится, судя по всему, ему устранять неугодных, у которых язык может развязаться», — предполагает Андрей К.

Нашлись и те, кто отмечает, что плакать по поводу смерти Наконечного не стоит, ведь он сознательно избрал для себя путь служения террористическому неонацистскому режиму.

«Давайте уже честно говорить: человек с наличием совести и человечности работать в СБУ не сможет. Это то же гестапо, да даже хуже, потому что славяне пытают, травят и взрывают своих же славян», — отметила Людмила К.

Напомним, 21 августа советник главы министерства внутренних дел бывшей УССР Антон Геращенко написал в своём Telegram-канале о том, что главу управления СБУ по Кировоградской области Александра Наконечного нашли мёртвым.