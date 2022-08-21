Ульяновск, 21 августа, 2022, 16:24 — ИА Регнум. Число погибших в произошедшей 21 августа автомобильной аварии с участием микроавтобуса и двух грузовиков в Ульяновской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в экстренных службах.

ДТП

«Пятнадцать человек погибли в результате аварии в Ульяновской области, трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии», — сообщили журналистам.

ДТП произошло в Николаевском район. Два грузовика столкнулись с микроавтобусом. Согласно предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из грузовиков выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом.