Белград, , 16:31 — REGNUM Белград ни при каких обстоятельствах не допустит нового исхода сербов из Косово и Метохии. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 августа во время пресс-конференции в Белграде.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сохраним наш народ от гонений и погромов», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Президент Сербии отметил, что косовские сербы его поддержали в том, чтобы в следующие десять дней до 1 сентября он искал компромиссное решение вопроса использования сербских документов на территории Косово и Метохии в переговорах с албанскими сепаратистами при посредничестве ЕС.

При этом Александр Вучич затруднился ответить на вопрос журналистов, какое именно компромиссное решение приемлемо для Белграда в настоящий момент.

«Я не знаю, что было бы приемлемо. Знаете, Джон Кенеди в 1961 году сказал, что глупо вести переговоры с теми, кто говорит — то, что принадлежит мне — это мое, а то, что принадлежит тебе — об этом будем вести переговоры. Так говорят албанцы. С такими нельзя вести переговоры, просто не знает человек, что с ними делать. Я не знаю, что вам сказать. Как только узнаю, я сообщу. Мы сделаем все возможное, десять дней будем отчаянно бороться, чтобы чего-то достичь. Если сможем — сможем. Если нет, это не конец мира. Жить будет наш народ и после этого», — рассказал Вучич во время пресс-конференции в Белграде, которую транслировало агентство «Танюг».

Напомним, что с 1 сентября албанские сепаратисты намерены запретить использование сербских документов и автомобильных номеров на территории Косово и Метохии. Приштина уже пыталась ввести новые правила пересечения административной линии между центральной Сербией и Косово и Метохией 1 августа, но сербы, проживающие на севере края, установили блокады на главных дорогах, ведущих к КПП Ярине и Брняк. Посольство США потребовало от сепаратистского правительства в Приштине перенести срок применения новых правил на 30 дней.