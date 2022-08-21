Рязань, , 16:20 — REGNUM В Рязанской области эвакуируют жителей двух населённых пунктов из-за наступающего огня от лесных пожаров. Об этом 21 августа заявил врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Рязань Иван Шилов © ИА REGNUM

В частности, частично эвакуируют жителей поселка Деулино Рязанского района, полностью эвакуируют 25 жителей деревни Ольгино Клепиковского района. Их разместят в пунктах временного расселения.

«В связи с ухудшением погодных условий объявлено временное отселение жителей двух населенных пунктов. Это необходимо для безопасности людей и перегруппировки сил пожарных для усиления защиты поселков от возможного перехода огня», — заявил Малков.

По его словам, очаг возгорания расположен на расстоянии 10 км от деревни, для тушения туда направлены пожарные.

На данный момент в трёх районах Рязанской области из-за пожаров введен режим ЧС. 17 августа смог от Рязанских пожаров дошел до Москвы.