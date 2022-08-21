Москва, 21 августа, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 10 авиарейсов. Об этом 21 августа свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Посадка самолета

Так, по состоянию на 16:16 мск в аэропорту «Внуково» задержано два авиарейса; в аэропорту «Шереметьево» задержано три авиарейса; в аэропорту «Домодедово» задержано девять рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что к 22−23 августа концентрация гари от природных пожаров в столице РФ и Мособласти может повыситься в полтора раза.