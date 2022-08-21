Донецк, , 16:14 — REGNUM В результате обстрела Макеевки со стороны ВСУ пострадала женщина. Об этом 21 августа сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Артиллерия ВСУ Mil.gov.ua

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«Боевики (ВСУ) обстреляли поселок Пастуховка в Червоногвардейском районе Макеевки, — говорится в сообщении. — По улице Фурманова ранена женщина 1977 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 21 августа в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что боевики киевского режима обстреляли Макеевку натовскими снарядами.