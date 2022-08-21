Москва, 21 августа, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Народный артист Российской Федерации Николай Лебедев скончался в возрасте 100 лет. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба Государственного академического театра имени Моссовета.

Людмила Лис ИА REGNUM Николай Лебедев

«Ушёл из жизни старейший актер театра и один из старейших артистов Москвы, народный артист России, ветеран Великой Отечественной войны Николай Сергеевич Лебедев, человек большой, сложной и без преувеличения героической судьбы», — говорится в сообщении.

Николай Лебедев родился в декабре 1921 года. Работать он в 1939 году в московском Театре юного зрителя. Участвуя в Великой Отечественной войне, актёр был контужен и попал в плен, а потом в концлагерь.

После освобождения в 1945 году, которое стало возможным благодаря наступлению Красной армии, Николай Лебедев продолжил службу в армии до окончания войны.