Наталья Стрельцова,
22 августа 2022, 10:03 — REGNUM В усадьбе Захарово под открытым небом прошел семейный фестиваль «Традиция». Ежегодный праздник для интеллектуалов, меломанов, поклонников поэзии, театралов, родителей, любознательных детей. Праздник проходит в усадьбе, где провел свое детство Александр Сергеевич Пушкин, где слушал сказки Арины Родионовны будущий поэт.
Дворянская усадьба Захарово, где прошло детство Пушкина. В настоящий момент здание находится на реконструкции
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Памятник юному Пушкину, скульптор А. С. Хижняк, 1999 г.
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фестиваль «Традиция» — это семейный фестиваль любителей искусства для всех возрастов. Во время праздника усадьба становится пикником под открытым небом. В этом году прошло более 50 событий. Ежегодно на фестиваль собирается несколько тысяч посетителей из Москвы и Подмосковья. Программа фестиваля меняется, учитывая изменения, которые происходят в мире, но опираясь на вечные ценности, которые составляют основы русской культуры.
Памятник юному Пушкину и его бабушке Марии Алексеевне Ганнибал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Захарово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Захарово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Усадьба Захарово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости семейного фестиваля «Традиция»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Евгения Смольянинова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Несмотря на дождливую погоду, фестиваль собрал большое число поклонников творчества поэта
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Выступление священника Павла Островского
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Православный священник Павел Островский
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Гости фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Лекция для гостей фестиваля «Традиция»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Праздник разделили по зонам на семь площадок. Гости фестиваля участвовали в хороводах, танцевали кадрили, играли в уличные игры. Они посетили лекции, слушали песни, народные инструменты и стихи. На большой поляне в течение всего праздника проходил концерт известных исполнителей, в котором участвовали Евгения Смольянинова, «Сирин», «Калинов мост», «Русский космос».
Книжная ярмарка под дождём
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Книжная ярмарка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Сувенирная продукция
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Статуэтки великих русских писателей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На большой поляне расположилась ярмарка
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Свежеиспеченный хлеб
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ярмарка народной утвари
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Для детей провели мастер-классы и подвижные игры. На большой поляне расположилась ярмарка народной утвари, сувениров, подарков, продуктов и традиционных угощений.
Для детей провели мастер-классы и подвижные игры
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс для детей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс по созданию соломенных кукол
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мастер-класс для детей
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Игрушки ручной работы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У лукоморья дуб зеленый;
Златая цепь на дубе том…
«Поляна сказок» в усадьбе Захарово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Семейный фестиваль «Традиция» в усадьбе Захарово
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM