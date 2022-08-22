22 августа 2022 | Время чтения 1 мин

Наталья Стрельцова, , 10:03 — REGNUM В усадьбе Захарово под открытым небом прошел семейный фестиваль «Традиция». Ежегодный праздник для интеллектуалов, меломанов, поклонников поэзии, театралов, родителей, любознательных детей. Праздник проходит в усадьбе, где провел свое детство Александр Сергеевич Пушкин, где слушал сказки Арины Родионовны будущий поэт.

Дворянская усадьба Захарово, где прошло детство Пушкина. В настоящий момент здание находится на реконструкции Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Памятник юному Пушкину, скульптор А. С. Хижняк, 1999 г. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фестиваль «Традиция» — это семейный фестиваль любителей искусства для всех возрастов. Во время праздника усадьба становится пикником под открытым небом. В этом году прошло более 50 событий. Ежегодно на фестиваль собирается несколько тысяч посетителей из Москвы и Подмосковья. Программа фестиваля меняется, учитывая изменения, которые происходят в мире, но опираясь на вечные ценности, которые составляют основы русской культуры.

Памятник юному Пушкину и его бабушке Марии Алексеевне Ганнибал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Захарово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Захарово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Усадьба Захарово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости семейного фестиваля «Традиция» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Евгения Смольянинова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Несмотря на дождливую погоду, фестиваль собрал большое число поклонников творчества поэта Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выступление священника Павла Островского Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Православный священник Павел Островский Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости фестиваля «Традиция» в усадьбе Захарово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Лекция для гостей фестиваля «Традиция» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Праздник разделили по зонам на семь площадок. Гости фестиваля участвовали в хороводах, танцевали кадрили, играли в уличные игры. Они посетили лекции, слушали песни, народные инструменты и стихи. На большой поляне в течение всего праздника проходил концерт известных исполнителей, в котором участвовали Евгения Смольянинова, «Сирин», «Калинов мост», «Русский космос».

Книжная ярмарка под дождём Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книжная ярмарка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ярмарка народной утвари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Сувенирная продукция Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Статуэтки великих русских писателей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ярмарка народной утвари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На большой поляне расположилась ярмарка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ярмарка народной утвари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Свежеиспеченный хлеб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ярмарка народной утвари Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Для детей провели мастер-классы и подвижные игры. На большой поляне расположилась ярмарка народной утвари, сувениров, подарков, продуктов и традиционных угощений.

Для детей провели мастер-классы и подвижные игры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс для детей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс по созданию соломенных кукол Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мастер-класс для детей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Игрушки ручной работы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том…

«Поляна сказок» в усадьбе Захарово Наталья Стрельцова © ИА REGNUM