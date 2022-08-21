Курск, 21 августа, 2022, 16:06 — ИА Регнум. В Суджанском районе Курской области, как предполагается, на неразорвавшемся боеприпасе подорвался трактор. Об этом 21 августа сообщил глава региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Rosavtodor.ru Роман Старовойт

«В Суджанском районе, предположительно на неразорвавшемся боеприпасе, подорвался трактор. К счастью, тракторист не пострадал», — написал он в своём сообщении.

Также Старовой уточнил, что инцидент произошёл на расстоянии трёх км от границы с территорией бывшей УССР, во время культивирования поля под озимый рапс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР.