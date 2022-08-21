Астрахань, 21 августа, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В ходе археологических раскопок под Астраханью обнаружены остатки фортификационного сооружения, предположительно являющегося частью средневековой крепости. Об этом сообщил старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьёв агентству ТАСС.

Археология

Археологи под Астраханью ведут раскопки поселения, датируемого VIII–X веком нашей эры. Эти раскопки являются частью длительной работы по поиску следов Итиля — столицы Хазарского каганата. Средневековые источники свидетельствуют, что этот город располагался в дельте Волги.

Летом 2022 года археологи обнаружили крепостную стену длиной около 18 метров и шириной свыше 4 метров. Сооружение сильно повреждено, далее археологи рассчитывают найти поворотные башни и другие части крепости.

«Это большая удача, что нам удалось приблизиться к разгадке тайны утерянного Итиля, хотя по-прежнему со стопроцентной точностью мы не можем утверждать, что это тот самый потерянный город, но наличие фортификации и городского слоя закрепляет статус города за этим объектом», — отметил Соловьёв.

Он добавил, что при раскопках найдены несколько уникальных артефактов, которые подтверждают, что по этому маршруту проходил Великий шёлковый путь. В частности, учёные обнаружили монету Тюргешского каганата (VIII век), которая происходит с территории средней Азии.