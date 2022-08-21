Исламабад, , 16:00 — REGNUM Пакистанская служба контроля за СМИ запретила прямую трансляцию выступлений бывшего премьер-министра Имрана Хана.

Имран Хан Chatham House

Управление по регулированию электронных СМИ Пакистана заявило, что ТВ-каналы, несмотря на предупреждения, не смогли внедрить механизм временной задержки передачи сигнала для предотвращения трансляции материалов против «государственных институтов».

Накануне Хан в ходе выступления пригрозил возбуждением дел против высших должностных лиц полиции, избирательной комиссии Пакистана и политических оппонентов из-за обращения с его помощником Шахбазом Гиллом, который был арестован по обвинению в подстрекательстве к мятежу.