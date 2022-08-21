Белград, , 15:59 — REGNUM В случае, если контингент НАТО в Косово и Метохии не защитит сербских граждан от погромов албанцев, это сделают власти Сербии. Об этом 21 августа заявил журналистам сербский президент Александр Вучич по итогам встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.

Александр Вучич Predsednik.rs

По словам Вучича, Белграду в этой ситуации некуда отступать, и его загнали в угол. При этом президент страны уточнил, что будет сообщать сербскому населению Косово и Метохии о шагах по поиску компромиссных решений в ближайшие 10 дней и добавил, что власти Сербии не допустят колонн беженцев.

«Мы сохраним наш народ и от гонений, и от погромов. Если этого не захочет сделать НАТО, силы KFOR, или если с албанскими подразделениями будут участвовать в погромах, надеюсь, не будут», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа стало известно, что в городе Митровица в сепаратистском Косово в нескольких местах на улицах появились граффити с изображением президента России Владимира Путина.