Белград, 21 августа, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Представители косовских сербов поддержали руководство Сербии в поисках компромиссного решения по Косово и Метохии и потребовали от Белграда гарантий того, что новых погромов сербов в южном крае не будет. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 21 августа в Белграде во время пресс-конференции после встречи с политическими представителями сербов из Косово и Метохии.

Mil.ru Президент Сербии Александр Вучич

Вучич рассказал, что косовские сербы намерены в течение 30 дней покинуть органы власти сепаратистского Косово, если Приштина не прекратит гонения на сербов. До конца сентября сербские полицейские, судьи и прокуроры также покинут соответствующие органы, контролируемые Приштиной, если ситуация не изменится.

По словам Вучича, произойдет полное разложение брюссельского правопорядка.

«Сербы уже не хотят быть чьими бы то ни было заложниками», — процитировал телеканал РТС слова Александра Вучича.

Президент Сербии отметил, что Белград полностью поддержит сербов в южном крае.

Напомним, что 18 и 19 августа Вучич в Брюсселе встретился с премьер-министром сепаратистского Косово Альбином Курти. В ходе двухдневных переговоров сторонам не удалось решить спор, возникший после того, как албанская сторона объявила о намерении запретить использование сербских документов на территории так называемого Косово.