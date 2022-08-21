Лондон, 21 августа 2022, 15:53 — REGNUM Рабочие крупнейшего порта Великобритании вышли на забастовку, передает 21 августа ВВС. Рабочие недовольны решением оператора порта Felixstowe Dock & Railway Co поднять зарплату на 7% при инфляции в 10%.
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В акции протеста участвуют около 2 тыс. человек: это машинисты кранов, докеры-механизаторы, портовые грузчики.
Британский профсоюз Unite сообщал, что забастовка продлится до 29 августа.