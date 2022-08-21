21 августа 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что атаки беспилотников на полуостров являются проявлением «агонии киевского режима».

Артур Савин, , 16:24 — REGNUM Заявление депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета («Единая Россия») о том, что атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ на полуостров Крым является «агонией киевского режима», стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 21 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Бывшая УССР Никита Устинов © ИА REGNUM

Жителей Крым уже не первую неделю беспокоят постоянные атаки киевских боевиков с использованием беспилотников. Конечно, большая часть дронов вообще не долетает до полуострова, т. к. российские системы ПВО надёжно прикрывают всю береговую линию, но участившиеся попытки нацистов совершить террористический акт вызывают у людей тревогу.

«Ну так-то это реально какая-то агония. Просто еще ни одна диверсия не обернулась ничем хорошим для них. Всё какие-то бессмысленные и жалкие потуги», — отметил Денис М.

Некоторые комментаторы уверены, что происходящие атаки на Крым являются проявлением слабости киевского неонацистского режима, который проиграл всё, что только мог, на поле боя в зоне специальной военной операции России на территории бывшей УССР, и теперь пытается попросту создать «красивую картинку» для внутреннего зрителя, а также для своих западных хозяев.

«Ну а другого они ничего и не могут. Солдат в ВСУ почти не осталось, оружия тоже. Так что просто пытаются совершить диверсии, чтобы показать Западу, что они хоть что-то могут», — поделилась своим мнением Виктория К.

«Это отчёт Зеленского перед Штатами о проделанной работе. Какая это агония? Украину днем и ночью подпитывают оружием, работают провокации. Странная формулировка, головную боль для России Киев создаёт каждый день», — пишет Нина Р.

Позиция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что агония агонией, но она представляет реальную угрозу для жителей Крыма, а также для всех приграничных с территорией бывшей УССР регионов России.

«Про их агонию уже давно идут разговоры, но при этом гибнут люди, а провокации и обстрелы по территории России только участились», — указывает Надежда Л.

Ряд пользователей указывает на то, что недопустимо недооценивать врага, принижать его реальную опасность, т. к. это может быть чревато последствиями. Нужно отдавать себе отчёт, что у нацистов имеется значительный запас беспилотных летательных средств, которые могут не только вести видеонаблюдение, но и нести на себе боевой снаряд.

«Вовсю ведётся разведывательная и диверсионная деятельность со стороны [бывшей УССР]», — заметила Ульяна Н.

Нашлись и те, кто предупреждает российское руководство от недооценки киевского противника, потому что атаки БПЛА на полуостров могут быть предтечей будущих ещё более крупных и опасных провокаций.

«Нацисты нашу ПВО прощупывают, позиции и слабые места выявляют», — уверен Андрей Д.

«Это не агония, а разведка боем. Таким образом киевские боевики выявляют, где наши ПВО располагаются и как реагируют. БПЛА дорогостоящие они просто так тратить не будут», — считает Иван И.

Напомним, 21 августа депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия») заявил РИА Новости о том, что атака беспилотных летательных аппаратов ВСУ на полуостров Крым является «агонией киевского режима».