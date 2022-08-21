Москва, 21 августа, 2022, 15:45 — ИА Регнум. Новейшая российская гиперзвуковая ракета «Кинжал» трижды была применена в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации территории бывшей УССР. Об этом 21 августа рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

«Она применялась у нас во время спецоперации трижды. И трижды показала свои блестящие характеристики», — сказал он.

Также Шойгу подчеркнул, что характеристик, как у «Кинжала», не имеет ни одна подобная ракета в мире, и отметил, что скорость российской гиперзвуковой ракеты достигает до десяти скоростей звука. При этом он добавил, что во время полета «Кинжал» меняет траекторию и в вертикальных, и в горизонтальных плоскостях, в результате чего ракету фактически невозможно «взять».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о ходе специальной военной операции ВС России по денацификации на территории бывшей УССР рассказал 21 августа на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.