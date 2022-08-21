Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило препарат Zynteglo для генной терапии одного из редких видов анемии от компании Bluebird bio, передает Reuters.

В США проживает порядка 1,5 тыс. человек с бета-талассемией, которые смогут начать лечение препаратом Zynteglo в конце 2022 года. Один укол будет стоить $2,8 млн, его достаточно для полного избавления от симптомов.

Бета-талассемия — это наследственная болезнь, которую вызывают несколько разных мутаций, из-за которых снижается выработка гемоглобина в эритроцитах.

Zynteglo — препарат для генной терапии. Его применение предполагает изъятие клеток костного мозга и внедрение им «правильной» версии гена.