Берлин, 21 августа, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Вице-спикер бундестага Вольфганг Кубикки призвал власти Германии запустить «Северный поток — 2», чтобы спасти экономику страны. Об этом передает Die Welt.

Harald Hoyer «Северный поток — 2»

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

По его мнению, вторая ветка российского газопровода способна решить «серьезные проблемы» экономики ФРГ и дать время на продумывание путей дальнейшей диверсификации энергетических поступлений.

Газовое эмбарго в отношении РФ было бы безответственным решением властей страны, добавил он.

«Пока в Германии в домах гаснет пресловутый свет, наша способность поддерживать [режим Зеленского] снижается», — добавил он.