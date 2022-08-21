Вильнюс, 21 августа, 2022, 15:35 — ИА Регнум. В Литву, Латвию и Эстонию прибыли четыре корабля ВМС США — три десантных корабля и ракетный эсминец. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба американских ВМС в Европе и Африке.

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«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса «Оса» USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа «Сан-Антонио» USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли в порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, Эстония», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что присутствие американских военных кораблей из 22-го экспедиционного отряда морской пехоты в республиках Прибалтики говорит о приверженности США региональным союзникам и партнерам, а также свидетельствует о способности американских ВМС «в Европе и Африке обеспечивать гибкие и динамичные возможности, где и когда это необходимо».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в порт города Клайпеда в Литве прибыл с визитом флагманский корабль экспедиционного корпуса морской пехоты США USS Kearsarge.