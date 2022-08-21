Донецк, , 15:27 — REGNUM ВСУ за пять минут обстреляли два населенных пункта в ДНР. Об этом 21 августа сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️15:00 — н.п. Отрадовка — н.п. Зайцево: выпущено 6 снарядов калибра 152 мм; ️15:05 — н.п. Марьинка (западная) — г. Донецк (Петровский район): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами.

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